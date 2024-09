In High Heels Ball gespielt, einen Kochgang verloren – doch eine Sache hat Steffen Henssler in der neuesten Sendung des Sommerspecials von "Grill den Henssler" deutlich mehr aufgeregt.

Magdeburg. - "Da könnte ich mich richtig aufregen!" Nein, diese Worte von Steffen Henssler galten bei der jüngsten Ausgabe des Sommerspecials von "Grill den Henssler" in Magdeburg mal nicht einem Juryurteil, sondern Verhaltensweisen von Restaurantgästen, die der Hamburger Koch gar nicht nachvollziehen kann.

Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra, ob er manchmal in seinem Restaurant auch Pärchen sehe, die sich anschweigen, hörte Henssler fast gar nicht mehr auf zu erzählen. Eine Unart sei, berichtete der Fernsehkoch aus seinem Restaurantalltag, dass die Leute verlernt hätten, miteinander zu sprechen.

Manchmal würden da Pärchen sitzen, die nur auf ihr Handy schauten und gar nicht miteinander redeten. "Das ist echt schade", meinte Henssler. Und dann, sprach er offen weiter, gehe bei einigen, sobald einer den Tisch verlasse, der erste Griff zum Handy. Etwas, das Henssler offenbar gar nicht nachvollziehen kann: "Es ist absurd", kommentierte er.

"Grill den Henssler" in Magdeburg: Zwischen Unterhaltung und Kulinarik

Das "Krasseste" aber sei, wenn Eltern mit ihren Kindern ins Restaurant kämen und die Kinder, noch bevor sie richtig am Tisch säßen, "die Kopfhörer auf und das iPad vor den Augen" hätten. "Das ist Wahnsinn", so Henssler. Er könne zwar verstehen, dass Essengehen mit Kindern so ruhiger ablaufe. Aber wenn das zur Gewohnheit werde, sagte er, brach den Satz dann aber ab. Es war ihm anzusehen, dass er dies nicht verstehen könne.

Neben diesem Henssler-Aufreger bot die Sendung, die im Juni im Magdeburger Elbauenpark aufgezeichnet worden war, wieder die bekannte Mischung aus Kochen und Unterhaltung.

Kulinarischer Höhepunkt der Show, in der dieses Mal Sänger Sasha, Model Jorge González und Back-Influencerin Sally Özcan antraten, war wohl die Vorspeise. Hier zauberten Özcan und Henssler Lammspieße mit Pitabrot und Zwiebelsalat auf die Teller. Und die Juroren waren begeistert.

Sally Özcan gewinnt als erster Promi gegen Steffen Henssler

Besonders Jana Ina Zarrella geriet ins Schwärmen: "Oh, mein Gott, ich bin im Paradies", lobte sie. "Es schmeckt unglaublich gut." Das traf zwar auf beide Teller zu, insgesamt aber kamen Özcans Kochkünste bei den Juroren etwas besser an. Sie holte sich als bisher einziger Promi in dieser Sommer-Staffel einen Sieg in einem Kochgang gegen Steffen Henssler.

Für den war freilich nicht das Kochen die größte Herausforderung, sondern die High Heels, die ihm Jorge González mitgebracht hatte – und in denen er nun Fußball-Darts spielen musste. Am Ende ging er aber nicht nur bei dieser Küchen-Competition als Sieger vom Platz, sondern entschied auch die gesamte Sendung für sich.