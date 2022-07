Wohnen So teuer sind die Mieten in Magdeburg im Deutschland-Vergleich

Wie teuer sind die Mietn in Magdeburg? Drückt die Intel-Ansiedlung die Mietpreise nach oben? Wohnt man in Magdeburg teurer als in Halle oder Rostock? Und wie sind die Mieten im Jahresvergleich gestiegen? Die Volksstimme hat nach Antworten gesucht.