Halbzeit bei den Magdeburg-Folgen von "Shopping Queen". Am dritten Tag der beliebten Vox-Mode-Show will Kandidatin Malado dem Motto "Fashion Week calling" gerecht werden. Ob das gelingt?

"Shopping Queen" in Magdeburg: Kandidatin Malado versucht, in ihrem Outfit die Farben Senegals unterzubringen.

Magdeburg. – "Shopping Queen" in Magdeburg: Nachdem Eugenie (30) und Heike (58) mit 32 und 36 Punkten vorgelegt haben, ist an Tag Nummer drei Kandidatin Malado (44) an der Reihe.

Die Altenpflegerin weiß ganz genau, wie sie sich ihr Gewinneroutfit unter dem Motto "Fashion Week calling – Trage, was sich sonst keiner traut" vorstellt: "Ich möchte meine Kultur in den Vordergrund stellen." Sohn Willi (22) drückt seiner Mutter dafür jedenfalls fest die Daumen.

"Shopping Queen" in Magdeburg: Farben des Senegals sollen Outfit dominieren

Gemeinsam mit Begleitung Steffi geht es für vier Stunden und 500 Euro in die Innenstadt von Magdeburg. Kennengelernt haben sich die beiden beim Salsatanz.

Auf der Jagd sind sie nach Kleidungsstücken in den Farben von Senegal: Grün, Gelb und Rot. Zunächst fällt den beiden Freundinnen ein gelber Tüllrock und ein grüner Blazer auf.

Moderator Guido Maria Kretschmer (60) ist sich unsicher, was Malados Idee betrifft: "Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist." Auch die Farbwahl sieht er kritisch, weil "Colorblocking für eine Fashion Week nicht so das Thema ist".

Guido Maria Kretschmer verzweifelt an Kleiderwahl der Kandidatin

Besser macht es da schon ein blassgelbes Kleid, das die 44-Jährige zunächst mit dem grünen Blazer kombinieren will. Nicht ganz zufrieden damit, wird nun ein roter Blazer gesucht.

Die Suche nach den richtigen Farben gestaltet sich schwierig – nicht gelb genug, nicht rot genug. Und die Zeit sitzt Malado im Nacken.

Mit dem Kleid scheint sie im Grunde zufrieden, was Guido so gar nicht findet. "Es ist so ein bisschen bieder. Es wird ihr so gar nicht so gerecht", kommentiert er das Outfit.

Zu allem Überfluss schlägt Steffi vor, das Kleid sowie den Blazer mit Farbe zu besprühen. Malado gefällt die Idee. Guido ist skeptisch, ob das klappt. Auch insgesamt findet er die Outfitwahl nicht so passend: "Das killt die Figur. Das ist ein Figurkiller, weil es überall zu viel Volumen hat."

Mode-Experte: "Flip-Flops sind ein No-Go"

Und auch die Schuhauswahl der Kandidatin quält den Mode-Experten. Statt für die geplanten grünen Stiefel entscheiden sich die Frauen für glitzernde Flip-Flops. Ein No-Go für Guido.

Obwohl die Entscheidung wohl eher an der Auswahl im Schuhladen lag, entspricht sie nicht Guidos Vorstellungen: "Das trägt niemand."

Spannend wird es noch einmal beim Friseur. Während sich Malado stylen lässt, verschönert Begleitung Steffi das Outfit farblich mit Make-up. Stirnrunzelnd kommentiert Guido das Geschehen: "Ich hätte das nicht gemacht."

"Shopping Queen": Kann Malado in Führung gehen?

Auch Malado ist auf dem Weg zum Laufsteg verunsichert, ob ihr Outfit genug "Fashion" ist und sie das Motto erfüllt hat. "Ja, das ist eine wichtige Frage, die man sich vorher stellen sollte", bringt es der Mode-Experte auf den Punkt.

Auch auf dem Catwalk bleibt er der Meinung, dass Flip-Flops auf der Fashion-Week nichts verloren haben. Sehen das die anderen Kandidatinnen genauso? Heike auf jeden Fall hätte sich zu dem Kleid auch eher Highheels vorgestellt.

Auch bei den anderen Kandidatinnen überzeugt das Outfit nur mäßig, sodass Malado mit 30 Punkten die bisher schlechteste Wertung einfährt.

"Shopping Queen" wird immer montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Alternativ sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.