Die beliebte, von Designer Guido Maria Kretschmer moderierte Vox-Sendung "Shopping Queen" sendet zum zweiten Mal aus Magdeburg. Wie sich Kandidatin Eugenie am ersten Tag geschlagen hat.

Die 30-jährige Eugenie (links) nahm gemeinsam mit Freundin Lara an der Vox-Sendung "Shopping Queen" in Magdeburg teil.

Magdeburg. – Die beliebte Vox-Show "Shopping Queen" ist zurück in Magdeburg. An Tag eins muss Kandidatin Eugenie zeigen, was sie kann. Die 30-Jährige hat vier Stunden Zeit, um sich für 500 Euro ein Outfit zusammenzustellen, das sowohl ihre vier Mitkandidatinnen als auch Guido Maria Kretschmer überzeugt.

Das Motto, bei dem die Kandidatinnen ihr Modegespür unter Beweis stellen dürfen, heißt "Fashion Week calling! Trage, was sich sonst keiner traut". Zu gewinnen gibt es neben dem Titel "Shopping Queen" dieses Mal zwei Tickets inklusive Anreise und Übernachtung für Guido Maria Kretschmars Fashion Week in Hamburg.

"Shopping Queen": Eugenie wird in Second Hand Boutique fündig

Als Shoppingbegleitung hat sich Eugenie, die von allen nur "Geeny" genannt wird, Freundin Lara ausgesucht. Gemeinsam begeben die beiden sich auf die Suche nach einem auffälligen Outfit.

Dabei verschlägt es Geeny in die Second Hand Designer Boutique "Look In" in der Goethestraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost. Dort versucht sie, ein knallpinkes Top mit verschiedenen Zweiteilern zu kombinieren.

"Es ist nicht ganz das, was für so eine Fashion Week perfekt wäre", urteilt Guido Maria Kretschmer und ergänzt: "Ich glaube, es gibt Dinge, die sie viel schöner inszenieren kann, weil sie viel wilder ist."

Diese Hemdbluse von Designer Karl Lagerfeld suchte sich Kandidatin Eugenie aus Magdeburg aus. Screenshot: RTL+/Vox/Shopping Queen

Guido Maria Kretschmer nicht von Markenbluse überzeugt

Durch die Verkäuferin rückt eine oversized Hemdbluse von Karl Lagerfeld in Geenys Fokus. "Es sieht ein bisschen aus wie sexy Krankenschwester", findet die 30-Jährige. "Wie Sonntagmorgen aus dem Bett", stimmt Freundin Lara ihr zu. Durch zusätzliches Styling will Geeny den Look jedoch noch optimieren.

Nur Guido Maria Kretschmer ist nicht ganz von der Wahl überzeugt: "Ich finde, für eine Fashion Week ist es schwierig, wenn man auf einen Designer geht und trägt etwas anderes mit einem großen Brand drauf – würde ich jetzt nicht unbedingt machen."

Guido Maria Kretschmer findet Outfit nicht mutig genug

Doch Geeny verlässt sich auf ihr Gespür und kauft die Bluse. Diese kombiniert sie mit einer weiten schwarzen Hose, einem schwarzen BH, mehreren Glitzer-Accessoires und Glitzer-Schuhen.

Guido Maria Kretschmer lobt die 30-Jährige: "Ich finde, dass sie eine moderne, sexy Frau mit einem super schönen Dekolleté ist." Obwohl der Designer das Outfit allgemein gut finde, fehle ihm etwas der im Motto verlangte Mut. Laut Kretschmer sei das Outfit nur durch "viel Dekolleté und den BH" mutig.

Laut Guido Maria Kretschmer blieb sich Kandidatin Eugenie mit ihrem Outfit treu. Screenshot: RTL+/Vox/Shopping Queen

"Shopping Queen": So viel Punkte bekam Eugenie von den anderen Kandidatinnen

"Trotzdem muss ich sagen, dass es ein sehr schöner Look ist, der ihr ausgezeichnet steht", so Kretschmer und weiter: "Sie ist sich einfach treu geblieben in ihrer Sportlichkeit." Auch den anderen Kandidatinnen sagte der Look der 30-Jährigen Eugenie zu. Sie bekommt insgesamt 32 von 40 möglichen Punkten verliehen.

"Shopping Queen" wird immer montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Alternativ sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.