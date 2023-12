In Magdeburg ist eine 19 Jahre alte Studentin von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall am Donnerstagabend im Nordpark.

Angriff in der Dunkelheit

Im Nordpark in Magdeburg ist eine 19 Jahre alte Frau sexuell belästigt worden.

Magdeburg/DUR – Im Nordpark in Magdeburg ist eine 19 Jahre alte Frau sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lief die Studentin am Donnerstagabend durch den Park, als sich ihr ein Mann näherte und ihr ans Gesäß fasste.

Die junge Frau, die aufgrund von Kopfhörern mit Musik den Täter nicht bemerkt hatte, erschrak und rannte zu einem in der Nähe wohnenden Freund. Dort alarmierte sie die Polizei.

Zum Täter liegen bisher kaum Informationen vor. Er war laut Opfer mit einem schwarzen Kapuzen-Pullover bekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391 54 63 295 entgegen.