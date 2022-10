Schwerverletzt in Magdeburg: Drei Unbekannte stechen auf 24-Jährigen ein

Zu einer Messerstecherei nach einem Streit ist es am Sonntagmorgen offenbar in der Lutherstraße am Übergang zum Langen Weg gekommen. Ein Mann (24) wurde dabei von drei Tätern erheblich verletzt.

Als am Sonntagmorgen ein Streit in der Lutherstraße in Magdeburg eskalierte, stachen drei Männer offenbar auf einen 24-Jährigen ein. Er erlitt schwere Verletzungen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einer heftigen Auseinandersetzung mit versuchtem Totaschlag ist es am frühen Sonntagmorgen in der Lutherstraße am Übergang zum Langen Weg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach gerieten ein 24-jähriger Magdeburger und unbekannte Männer in Streit. Als der Streit eskalierte, wurde offenbar auf den jungen Magdeburger eingestochen. Er wurde dabei anscheinend erheblich verletzt. Trotzdem konnte er vom Ort des Geschehens flüchten und sich selbstständig ins Krankenhaus begeben, so die Beamten.

Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391-5465196 entgegen.