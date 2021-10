Am 28. Oktober gegen 06.30 Uhr, ereignete sich auf der Herrenkrugstraße in Magdeburgein Verkehrsunfall, wobei ein fünfjähriger Junge verletzt wurde.

Magdeburg (vs) - Am 28. Oktober 2021 gegen 06.30 Uhr, ereignete sich auf der Herrenkrugstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein fünfjähriger Junge verletzt wurde. Ein 46-jähriger Magdeburger befuhr mit einem Pkw Peugeot die Herrenkrugstraße stadtauswärts. Vor ihm fuhr ein Bus, welcher an der Haltestelle Elbauenpark hielt.

Während der Peugeot-Fahrer an dem Bus vorbeifuhr, lief ein fünfjähriges Kind unvermittelt auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen. Der Fünfjährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht