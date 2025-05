Ein Mann hat nach einem Streit in der Salbker Straße in Magdeburg eine Waffe gezogen und um sich geschossen. Er traf einen Mann.

Mann schießt in Salbker Straße in Magdeburg um sich: 48-Jähriger wird getroffen

Magdeburg.- Ein Mann hat am späten Mittwochabend in der Salbker Straße um sich geschossen, wie die Polizei meldet.

Demnach gerieten drei Männer (27, 48, 51) und eine Frau (37) um 22.15 Uhr in der Salbker Straße zunächst in Streit. Der jüngere Mann habe dabei eine Flasche nach der Frau geworfen und im Anschluss eine Schreckschusswaffe gezogen, heißt es. Mit der Pistole habe der Mann in die Luft und auf die Gruppe geschossen.

Mann schießt sich Magdeburg um sich: Festnahme

Dabei sei der 48-Jährige am Ohr verletzt worden, so die Beamten weiter. Das ließ dieser sich nicht gefallen und es sei zum Handgemenge gekommen.

Die eingetroffenen Polizisten forderten den 27-Jährigen auf, die Schreckschusspistole wegzutun und sich auf den Boden zu legen. Der Mann habe widerstandslos festgenommen werden können.

Der 48-Jährige wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt.