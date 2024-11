Zweimal betrogen: Mann aus Rogätz übergibt 100.000 Euro an Trickdiebe in Magdeburg

Rogätz. - Ein 64 Jahre alter Mann aus Rogätz ist am Mittwochnachmittag, 20. November, von Trickbetrügern um 100.000 Euro gebracht worden, wie die Polizei meldet.

Demnach erhielt der Mann in einem Anruf die Falschinformation, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Ein vermeintlicher Richter habe ihm erklärt, dass sich die Tochter in U-Haft befinde und durch die sofortige Zahlung von 60.000 Euro freigelassen werden könne. Daraufhin übergab der 64-Jährige das Geld an eine junge, schwarzhaarige Frau mit dunkelrotem Anorak in Magdeburg.

Noch am Mittwochabend bekam er noch einen Anruf des falschen Richters, der diesmal 40.000 Euro von dem Mann forderte. Diesmal übergab der 64-Jährige das Geld an seiner Wohnungstür an einen jungen Mann mit einer dunklen Mütze.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit der Tat gesehen haben oder die Täter kennen, und bittet sie, sich unter der Rufnummer 03904/4780 bei den Beamten zu melden.