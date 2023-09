Innenstadt und Magdeburger RIng Großdemonstrationen in Magdeburg: Polizei erwartet Verkehrschaos am Wochenende

Aufgrund von Demonstrationen vor allem rechter Gruppierungen in Magdeburg erwartet die Polizei am Sonnabend und Sonntag in der Innenstadt und am Magdeburger Ring stundenlang andauernde Verkehrsprobleme.