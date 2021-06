Raubüberfall statt Sex: 66-Jähriger in Magdeburg überfallen

Magdeburg - In Magdeburg ist ein 66 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Opfer per Telefon eine Frau für käuflichen Sex buchen wollen.

Die Dame kam dann jedoch nicht allein, sondern hatte einen Mann im Schlepptau, der sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Mannes verschaffte und den 66-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung übergab das Opfer dem Täter eine vierstellige Summe Bargeld. Währenddessen durchsuchte die gebuchte Dame einige Besitztümer des Opfers und verschwand gemeinsam mit dem Eindringling und der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz/slo)