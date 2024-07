In Magdeburg ist es zu einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriff auf einen 25 Jahre alten Kenianer gekommen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Rassismus in Magdeburg

In Magdeburg hat sich ein fremdenfeindlicher Vorfall ereignet.

Magdeburg/DUR. - Am Montag ist es zwischen 20.30 und 21.15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Magdeburger Knochenpark gekommen. Dabei gibt es laut Polizei Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25 Jahre alter Kenianer von circa 15 bis 20 überwiegend jungen Männern beleidigt worden. Anschließend haben bis zu fünf Personen aus der Gruppe den Mann so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste, so die Beamten.

Die Polizei Magdeburg sucht nun nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Körperverletzung Karl-Schmidt-Straße" Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.