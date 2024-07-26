Die Pyro Games 2025 verwandeln den Elbauenpark in Magdeburg wieder in eine gigantische Licht- und Klangarena. Feuerwerks-Teams aus ganz Deutschland treten gegeneinander an und liefern ein Duell der Superlative.

Explosives Spektakel bei den Pyro Games in Magdeburg! Alle Infos zu Tickets und Anreise

Feuerwerk, Musik und Effekte: Bei den Pyro Games 2025 treten Pyroteams im Elbauenpark Magdeburg gegeneinander an.

Magdeburg. - Farbenfrohe Lichter, spektakuläre Effekte und Musik: Bei den Pyro Games verwandelt sich der Himmel über Magdeburg in eine riesige Showbühne.

Mehrere Feuerwerk-Teams treten dabei gegeneinander an und präsentieren aufwendig inszenierte Choreografien aus Licht und Klang. Auch in diesem Jahr lockt das Event wieder Tausende Besucher in die Landeshauptstadt, dieses Mal unter dem Motto: Faszination Feuerwerk.

Hier finden Sie alles Wissenswerte zu den Pyro Games.

Wann und wo finden die Pyro Games 2025 in Magdeburg statt?

Die Pyro Games finden am Samstag, 9. August, von 18 bis 23 Uhr im Elbauenpark in Magdeburg statt.

Wo kann ich am Elbauenpark zu den Pyro Games in Magdeburg parken?

In der Tessenowstraße südlich vom Elbauenpark Magdeburg befinden sich gebührenpflichtige Parkplätze.

Bei Großveranstaltungen werden zusätzliche, gebührenpflichtige Parkplätze im Umfeld eingerichtet:

Hochschule Magdeburg-Stendal (Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße)

(Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße) Getec-Arena (Berliner Chaussee)

(Berliner Chaussee) Avnet-Arena (Friedrich-Ebert-Straße)

(Friedrich-Ebert-Straße) Lange Lake (Fußweg über Herrenkrugbrücke und Herrenkrugstraße)

Die Veranstalter bitten jedoch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise genutzt werden sollten. Die Straßenbahnlinien 5 und 6 fahren direkt zum Messegelände. Auch die Buslinie 51 hält an dieser Haltestelle.

Wo gibt es Tickets für die Pyro Games 2025 in Magdeburg?

Karten für dieses Event gibt es unter anderem bei biber ticket und an der Abendkasse.

Pyro Games 2025 in Magdeburg: Alle wichtigen Infos. Foto: dpa | Axel Heimken

Was kosten die Tickets für die Pyro Games in Magdeburg?

Einzeltickets für die Pyro Games kosten in der Preisklasse 1 (Stehplatz) 27,35 Euro, in der Preisklasse 2 (Sitzplatz) 38,35 Euro. In beiden Preisklassen werden auch Familientickets angeboten, Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren haben dann freien Eintritt. Die Kartenpreise betragen dann 81,25 Euro (Stehplatz) bzw. 114,25 Euro (Sitzplatz).

Woher kommen die Pyrotechniker bei den Pyro Games 2025 in Magdeburg?

Die geladenen Feuerwerkskünstler kommen unter anderem aus Pirna, Berlin und Halle.

Wie lange geht eine Show bei den Pyro Games 2025 in Magdeburg?

Jede Show wird zwischen zwölf bis 15 Minuten dauern.

Wie wird bei den Pyro Games 2025 abgestimmt?

Nach jeder Show stimmen die rund 5.000 Zuschauer per Beifall ab, wer am Ende das Duell der Feuerwerker in Magdeburg gewinnt.

Was ist das Programm der Pyro Games 2025 in Magdeburg?

Die Besucher können sich auf eine beeindruckende Trommelshow der Drummer von „Stamping Feet“ und auf eine atemberaubende Feuershow der Künstler von „360Grad“ freuen.

Gibt es Sicherheitskontrollen bei den Pyro Games 2025 in Magdeburg?

Im Zusammenhang mit der Sicherheit von Besuchern bei Veranstaltungen werden zusätzliche Taschenkontrollen durchgeführt.

Um lange Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, werden Besucher gebeten, große Taschen und Rucksäcke am besten gleich zu Hause zu lassen und auch bei kleineren Taschen auf die Mitnahme von Glasflaschen, Spraydosen, spitzen oder scharfen Gegenständen zu verzichten.