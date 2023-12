Polizei Gefährlicher Einsatz für Polizei Magdeburg: Mann versucht, in fahrende Autos zu springen

In Magdeburg kam es zu einem dramatischen Vorfall, als ein Mann versuchte, in fahrende Autos zu springen und später Polizisten angriff. Der 26-Jährige, bereits polizeibekannt, verletzte dabei mehrere Beamte und wurde schließlich in eine Klinik eingewiesen.