Polizeieinsatz in Magdeburg: Beamte stellen Katalysator- und Zigarettendiebe

Magdeburg - In der Nacht zum 28. Dezember 2021 kam es in Magdeburg zu mehreren versuchten Diebstählen. Ein Zeuge meldete gegen 23.45 Uhr, dass sich zwei unbekannte Personen mit einem Wagenheber und einer Säge an einem Fahrzeug bewegen würden. Die Polizei konnte in der Hans-Grundig-Straße zwei männliche Personen, ein 23-Jährigen und ein 27-Jährigen feststellen. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die zwei tatverdächtigen Personen ein Katalysator von einem geparkten Fahrzeug entfernen wollten. Die Polizei durchsuchte die beiden Personen und stelle ihre Identität fest.