Rettung aus dem Wasser Kurioser Himmelfahrts-Einsatz: Polizei Magdeburg rettet Mann aus der Elbe

Die Polizei hatte in Magdeburg an Christi Himmelfahrt einiges zu tun. Von Messerangriffen bis hin zu ungewöhnlichen Rettungsaktionen war am Vatertag einiges dabei.