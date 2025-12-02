Eine 26-Jährige ist am Sonntag in Magdeburg Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Der unbekannte Täter hatte zuerst ihren Hund getreten und dann die Frau geschlagen.

Magdeburg. – Wie der Polizei erst am Montag bekannt wurde, ist eine 26-Jährige am 30. November 2025 von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Demnach war die Frau zwischen 20 und 20.30 Uhr im Bereich des Neustädter Platzes und der Salvador-Allende-Straße mit ihrem Hund spazieren.

Plötzlich, so die Polizei, habe ein Unbekannter zunächst den Hund getreten und anschließend der 26-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau war eigenen Angaben zufolge zu Boden gestürzt. Der Täter sei geflüchtet.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben:

circa 2 Meter groß

breite Statur

dunkel gekleidet

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Körperverletzung Neustädter Platz" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.