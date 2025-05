Ein Syrer hat in Magdeburg ein Hakenkreuz in der Großen Münzstraße Ecke Otto-von-Guericke-Straße auf eine Litfaßsäule gesprüht. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet.

Syrer sprüht Hakenkreuz auf Litfaßsäule in der Großen Münzstraße

Vorfall in Magdeburg

In Magdeburg hat ein Syrer ein Hakenkreuz auf eine Litfaßsäule gesprüht.

Magdeburg. - Ein 25-jähriger Syrer aus Bitterfeld-Wolfen hat eine Litfaßsäule in der Großen Münzstraße Ecke Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg mit einem verfassungswidrigen Symbol sowie einem Schriftzug besprüht.

Durch eine Zeugin konnte am frühen Montagabend ein junger Mann dabei beobachtet werden, wie er mittels schwarzer Sprühfarbe ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug an einer dort befindlichen Litfaßsäule sprühte. Durch die Zeugin wurde der 25-jährige Mann stets im Blick behalten, sodass Polizeibeamte der Landesbereitschaftspolizei den Mann kurz darauf in der Brandenburger Straße kontrollieren konnten.

In seinem mitgeführten Rucksack haben die Polizeibeamten eine Spraydose mit schwarzer Farbe sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.