Am Hauptbahnhof Magdeburg hat ein Mann innerhalb weniger Stunden zahlreiche Anzeigen bekommen. Wie er die Geduld der Polizisten auf die Probe gestellt hat.

52-Jähriger kassiert in Magdeburg zehn Anzeigen innerhalb eines Tages

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Ein Mann hat am Hauptbahnhof Magdeburg innerhalb weniger Stunden zahlreiche Anzeigen bekommen.

Magdeburg. - Ein Mann hat am Magdeburger Hauptbahnhof innerhalb eines Tages zehn Anzeigen bekommen. Das teilte die Polizei mit.

Die Geschichte habe in der Nacht zum Dienstag begonnen, als der 52-Jährige an einem Imbiss das Handy einer Frau stehlen wollte. Die Imbissmitarbeiterin habe den versuchten Diebstahl bemerkt und das Handy seiner Eigentümerin zurückgegeben. Daraufhin zeigte sie den 52-Jährigen an.

Sechs Stunden später habe dieser den Angaben zufolge erneut zugeschlagen. In einem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg soll er ein weiteres Mal versucht haben, ein Handy zu klauen. Dabei sei er wieder erwischt worden. Die Polizei habe das gestohlene Handy in der Unterhose des 52-Jährigen gefunden.

Mann bekommt Hausverbot und sammelt weitere Anzeigen

Laut Polizei habe sich der Mann geweigert, seine Identität zu preiszugeben. Diese sei dann mittels eines Fingerabdruck-Scans ermittelt worden.

Um weitere Straftaten zu vermeiden, hätten die Beamten ihn kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Obwohl der 52-Jährige einen Platzverweis für den Magdeburger Hauptbahnhof bekommen habe, soll er kurze Zeit später gegen 11 Uhr grundlos die Notrufanlage am Bahnhof genutzt haben.

Die Polizei habe den 52-Jährigen gestellt. Während die Beamten ihn mitnahmen, soll er sie mehrfach beleidigt haben. Schließlich habe er ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof und diverse Anzeigen bekommen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Beim Verlassen der Räume der Bundespolizei habe er mit seinen Stahlkappenschuhen eine Beamtin getreten und kassierte daraufhin weitere Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.