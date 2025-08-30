Großeinsatz der Polizei am Samstagmorgen in Magdeburg: In einem Hotel am Hauptbahnhof haben die Beamten einen geflohenen Sträfling festnehmen können. Ein aufmerksamer Bürger hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

In einem Magdeburger Hotel hat die Polizei einen in Niedersachsen entlaufenen Sträfling festnehmen können.

Magdeburg. – In einem Hotel in Magdeburg hat die Polizei am Samstagvormittag einen entflohenen Strafgefangenen festnehmen können. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein aufmerksamer Bürger gemeldet, dass sich der gesuchte Mann in einem Hotel nahe dem Magdeburger Hauptbahnhof aufhalten soll.

Die Polizei rückte mit Spezialkräften an und konnte den 39 Jahre alten Straftäter stellen. Der Mann habe sich in einem Hotelzimmer widerstandslos festnehmen lassen und wurde zurück in ein niedersächsisches Gefängnis gebracht.