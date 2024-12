Ein Mann ist nach der Bedrohung eines Sicherheitsmitarbeiters mit einem Messer in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.

Bedrohung in Magdeburg

Ein Sicherheitsmitarbeiter in Magdeburg ist von einem Mann mit einem Messer in der Hand bedroht worden.

Magdeburg. - Am Freitagabend gegen 21 Uhr hat ein 60 Jahre alter Mann einen Sicherheitsmitarbeiter eines Einkaufszentrums in Magdeburg mit einem Messer in der Hand bedroht.

Anschließend sei er in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann den Angaben nach in der Nähe schnappen. Die Polizisten seien ebenfalls mit dem Küchenmesser bedroht worden. Es sei ihnen jedoch gelungen, das Messer sicherzustellen und den Mann zu überwältigen.

Der 60-Jährige wurde laut Polizei im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.