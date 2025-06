Am Montagabend hat ein herrenloser Koffer in Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Sprengstoffhund wurde eingesetzt. Der Zug wurde vorübergehend auf ein Abstellgleis geleitet.

Herrenloser Koffer sorgt am Bahnhof in Magdeburg für Polizeieinsatz

Am Hauptbahnhof Magdeburg wurde ein verdächtiger Koffer in einem Regionalexpress entdeckt. Ein Sprengstoffhund kam zum Einsatz.

Magdeburg. - Ein herrenloser Koffer hat am Montagabend am Hauptbahnhof Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst, so die Polizei.

Ein aufmerksamer Lokführer habe gegen 18.45 Uhr gemeldet, dass sich im Regionalexpress ein Gepäckstück befinde, das keiner Person zugeordnet werden könne. Daraufhin sei der Zug auf ein Abstellgleis gefahren worden und ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz gekommen.

Laut der Polizei zeigte das Tier kein sprengstofftypisches Verhalten, sodass der Koffer als ungefährlich eingestuft wurde. In dem Koffer habe sich lediglich Kleidung befunden. Ein Eigentümer habe sich nicht ermitteln lassen.