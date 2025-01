In Magdeburg ist ein 23 Jahre alter Mann von fünf Personen angegriffen worden. Das Opfer wurde verletzt.

Fünf Personen greifen Mann an: So sehen die Täter aus (Beschreibung im Text)

Attacke in Magdeburg

In Magdeburg ist ein Mann angegriffen worden.

Magdeburg. - Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Zielitzer Straße in Magdeburg angegriffen worden.

Laut Polizei wurde der Mann an der Ecke zur Alexanderstraße von fünf Personen umringt und von einer dieser Personen verletzt. Die Personen seien männlich, circa 1,70 Meter groß und überwiegend dunkel gekleidet gewesen, heißt es. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 bei der Polizei zu melden.