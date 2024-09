Ein Mann hat im Sozialamt für Flüchtlinge in Magdeburg randaliert. Er war unter anderem mit einer Flasche um sich.

Scheibe kaputt: Betrunkener randaliert im Sozialamt für Flüchtlinge in Magdeburg

Ein Mann hat im Sozialamt für Flüchtlinge in Magdeburg mit einer Flasche um sich geworfen.

Magdeburg. - Zu einem Vorfall mit einem aggressiven Mann ist es am späten Montagmorgen im Sozialamt für Flüchtlinge in der Georg-Kaiser-Straße in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach verhielt sich ein 30 Jahre alter Mann gegenüber dem Personal des Sozialamtes aggressiv und verließ anschließend das Gebäude. Von außen soll er kurz darauf eine Flasche gegen eine Fensterscheibe geworfen haben, wie es heißt.

Bei der Randale seien Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden, schätzen die Beamten weiter. Der betrunkene Mann wurde von der Polizei gestellt und kam ins Krankenhaus. Er erhielt außerdem einen Platzverweis.