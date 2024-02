In Magdeburg kommt es auf dem Ring zu einer Sperrung in Richtung Autobahn 2. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Magdeburg/DUR. - Die Gleisbauarbeiten in der Halberstädter Straße in Magdeburg sind zum Wochenbeginn vorzeitig beendet worden, so die Stadt. Ein kurzer Abschnitt des Magdeburger Rings in Fahrtrichtung zur Autobahn 2 muss allerdings in der Nacht zum Freitag von 21 bis 5 Uhr gesperrt werden.

Grund seien massive Straßenschäden im Baustellenbereich am Damaschkeplatz. Der Auto-Verkehr wird über die Abfahrt Walther-Rathenau-Straße, den Universitätsplatz und zurück zum Magdeburger Ring umgeleitet, heißt es.

Havelstraße und Salvador-Allende-Straße in Magdeburg werden gesperrt

Zudem ist die Havelstraße vom 2. bis 9. Februar in Höhe des Bahnübergangs voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Gleisen der Hafenbahn. Eine Umleitung wird über Korbwerder und Saalestraße ausgeschildert.

Vom 5. bis zum 9. Februar ist die Salvador-Allende-Straße in Höhe der Straßenbahngleise voll gesperrt. Hier sind Leitungsarbeiten der SWM nach einer Havarie erforderlich. Der Autoverkehr wird in beiden Richtungen durch die Pablo-Neruda-Straße umgeleitet, so die Stadt weiter.

Vollsperrung der Ballenstedter Straße in Magdeburg

Auch die Ballenstedter Straße ist in Höhe der Hausnummer 7 vom 5. bis 14. Februar voll gesperrt. Grund sind Arbeiten der SWM an einem Trinkwasser-Hausanschluss.

Eine weiträumige Umleitung werde in beiden Richtungen über die Halberstädter Chaussee ausgeschildert.