Während einer einmonatigen Sperrung der Neuen Strombrücke gibt es einige Änderungen für den Verkehr in Magdeburg. Wir zeigen, was dann auf Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und ÖPNV-Nutzer zukommt.

Die Neue Strombrücke in Magdeburg wird einen Monat lang für Teile des Verkehrs gesperrt.

Magdeburg/DUR. - Die Neue Strombrücke muss vom 1. Juli bis 4. August für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Vom 27. Juli bis 4. August gelte die Sperrung auch für Straßenbahnen. Dies kündigt die Stadt Magdeburg an.

Grund für die angekündigte Verkehrseinschränkung seien notwendige Asphaltarbeiten und Gleisöffnungen, so die Stadtverwaltung. Für Fußgänger und Radfahrer werde eine provisorische Wegführung in der Mitte des Bauwerks eingerichtet.

Neue Strombrücke in Magdeburg: Sperrungen für Verkehr, Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV

Für die Zeit der Einschränkungen im Straßenbahnverkehr vom 27. Juli bis 4. August werde außerdem ein Bus als Schienenersatzverkehr fahren, der zwischen den Haltestelle Arenen und Zollbrücke pendeln werde. Während dieser Zeit am Ende der Sommerferien könnten Fußgänger und Radfahrer dann die Nordseite der Neuen Strombrücke nutzen.

Die Umleitung für den sonstigen motorisierten Verkehr erfolge über den Nordbrückenzug. Zudem werde die Sternbrücke wieder für den Umleitungsverkehr geöffnet.