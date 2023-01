Bis zu 15 Jugendliche haben in der Neuen Neustadt in Magdeburg aus einer Gruppe heraus gemeinschaftlich auf einen Jungen eingeprügelt.

In der Neuen Neustadt in Magdeburg hat offenbar eine 15-köpfige Gruppe von Jugendlichen auf einen Jungen eingeprügelt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Gruppe Jugendlicher hat offenbar am Donnerstagmorgen in der Neuen Neustadt in Magdeburg auf einen Jungen eingeprügelt haben. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen die Jugendlichen zunächst miteinander in Streit geraten sein. Als der Streit eskalierte, soll ein Geschädigter von fünfzehn Tätern geschlagen, getreten und um sein Handy beklaut worden sein. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die potentiellen Täter und Landfriedensbrecher nicht mehr auffinden.

Die Verletzungen des Tatopfers wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.