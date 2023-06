In der Halberstädter Chaussee in Magdeburg wird die Netto-Filiale wiedereröffnet und soll mit erweitertem Sortiment punkten. Wir zeigen, ab wann Sie dort einkaufen können.

Netto-Filiale in Magdeburg: Termin für Eröffnung des Einkaufsmarkts steht fest

Einkaufen in Magdeburg: Der Netto-Markt in der Halberstädter Chaussee 50 wird am Dienstag, 27. Juni, wiedereröffnet und erweitert sein Sortiment. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Der Netto-Markt in der Halberstädter Chaussee in Magdeburg wird wiedereröffnet. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Demnach soll der neue Markt am Dienstag, 27. Juni, seine Pforten öffnen. Versprochen wird ein Vollversorger-Markt mit Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren und Drogerieartikeln. Eine Bäckerei vor dem eigentlichen Einkaufsbereich soll das Angebot ergänzen, so die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG.

Der Markt soll 760 Quadratmeter groß sein und will mit 5000 verschiedenen Artikeln im Sortiment punkten, wie es von Seiten des Unternehmens heißt.