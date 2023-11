Mutter Malaika durfte entscheiden: So heißt das Nashorn-Baby im Zoo Magdeburg

Magdeburg - Das sechs Wochen alte Nashornkalb im Magdeburger Zoo hat seit Donnerstag einen Namen: Das Jungtier heiße Malia, sagte eine Sprecherin des Zoos.

Den Namen habe Nashorn-Mutter Malaika über die Wahl ihrer Futterportion ausgesucht. Beim Zoo seien zuvor insgesamt 285 Namensvorschläge für das Östliche Spitzmaulnashorn eingegangen.

In die Top drei schafften es demnach auch die Namen Mara und Masabi. Beim „Tierischen Orakel“ am Donnerstag habe Malaika dann zuerst von der Futterportion mit dem Namen „Malia“ gefressen - und damit den Namen ihres Nachwuchses festgelegt. Er bedeute auf Swahili so viel wie „Königin“.