Magdeburg. - Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs in Magdeburg müssen sich am Wochenende auf eine Versorgungslücke von einer Stunde einstellen, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen.

Demnach ist die Änderung eine Folge der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit. Daraus folgend ruht der öffentliche Nahverkehr in Magdeburg in der Nacht vom 26. zum 27. Oktober.

Dann werden die Uhren von drei Uhr auf zwei Uhr umgestellt. In der entstehenden Lücke von einer Stunde fahren die Busse und Bahnen nicht.

Außerdem sollen bereits die nächsten Fahrplanänderungen aufgrund von Bauarbeiten an der Straßenbahnstrecke am August-Bebel-Damm anstehen, wie die MVB melden: In den Nächten vom 28. auf den 29. Oktober und vom 29. auf den 30. Oktober fahren die Nachtlinien N1 und N8 verändert. Die Linie N1 fahre dann als Straßenbahn zwischen Cracau, Herrenkrug und Alter Markt und die Linie N8 als Bus zwischen Enercon und Alter Markt.

Die Linie N1 könne dann die Haltestellen Sportgymnasium und Friedrich-Ebert-Straße nicht anfahren. Am Alten Markt halte die Linie am Bahnsteig der Haltestelle Allee-Center, heißt es. Gleiches gelte für die Linie N2.

Die Linie N8 könne außerdem die Haltestellen Am Katharinenturm, Industrie- und Logistik-Centrum und Barleber See nicht anfahren. Zusätzlich könnten Fahrgäste aber an den Haltestellen Weitlingstraße und Universitätsplatz zusteigen.