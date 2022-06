Die Nagespuren dokumentieren die Aktivitäten eines Bibers im Bereich vom Ottersleber Teich in Magdeburg.

Magdeburg - An dieser Stelle ist bereits auf das Biberproblem in Beyendorf-Sohlen samt eines imposanten Videos hingewiesen worden, wo der Nager mit gleich mehreren Staudämmen für einen Anstieg des Sülzepegels verantwortlich ist. Weiter südlich im Stadtteil Ottersleben ist ebenfalls ein Biber am Werk, wie sich im Bereich vom Ottersleber Teich zeigt.