Ein 41 Jahre alter Mann hat während eines Streits nach einem Unfall in Magdeburg seine Waffe gezogen und drohte, auf Menschen zu schießen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nach einem Unfall ist am Mittwochabend auf der Dorfstraße in Magdeburg die Situation beinahe entgleist. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll zunächst ein 41 Jahre alter Autofahrer mit dem Auto eines vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen kollidiert sein. Im Anschluss sei es zu verbalen Streitigkeiten gekommen.

Kurz darauf habe der 41-Jährige eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrere Menschen bedroht, so die Beamten weiter.

Die Polizei habe die Situation allerdings entspannen können und die Schreckschusswaffe des allem Anschein nach betrunkenen Besitzers eingezogen, wie es heißt.

Der Mann sei nun seinen Führerschein los. Außerdem werde geprüft, ob sein Kleiner Waffenschein dem 41-Jährigen aberkannt werde.