MVB warnt Vorsicht in Magdeburg! Sperrungen und Fahrplanänderungen am 16. und 18. Januar

Am Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs am Donnerstag, 16. Januar, und am Samstag, 18. Januar, kann es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen in Magdeburg kommen. Auch die MVB sind betroffen.