Eine 57-Jährige ist mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie in Magdeburg von einer MVB-Straßenbahn erfasst wurde.

Trotz Notbremsung: Straßenbahn erfasst Frau in Magdeburg und verletzt sie schwer

Magdeburg/DUR. - Zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn ist es am Donnerstagmittag in der Leipziger Chaussee in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach überquerte zunächst eine 57 Jahre alte Fußgängerin die Gleise an der Haltestelle "Freibad Süd", als sich eine Straßenbahn der MVB (Magdeburger Verkehrsbetriebe) näherte. Die Bahn habe trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig halten können und die Frau erfasst.

Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.