Motorradbesatzung bei Unfall auf A14 schwer verletzt - Frau überrollt

Magdeburg - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Magdeburg sind ein 55 Jahre alter Motorradfahrer und seine 54 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau sei dabei am Donnerstag von einem Kleintransporter überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Die Autobahn war kurz hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Sudenburg in Richtung Dresden stundenlang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der 54 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters auf den Transporter eines 27-jährigen aufgefahren. Dadurch sei der auffahrende Transporter auf den linken Fahrstreifen geschleudert, auf dem die beiden Motorradfahrer unterwegs waren. Sie wurden von dem Fahrzeug erfasst und stürzten. Bei dem Crash wurde die Frau überrollt.