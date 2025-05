Auf einer Straße in Sohlen bei Magdeburg ist Dami, der Sohn von Nico Schwanz, mit seinem Fahrrad von einer Tesla-Fahrerin von der Straße abgedrängt worden. Das Model wütet in den sozialen Medien über die Tat.

Sohlen. - Auf seinem Instagram-Kanal macht sich Model Nico Schwanz ordentlich Luft. Demnach war sein Sohn Dami (15) mit dem Fahrrad in Sohlen in der Nähe von Magdeburg unterwegs, als er von einer Autofahrerin von der Straße abgedrängt wurde.

Fahrerflucht! Sohn von Nico Schwanz von Straße abgedrängt

"Fahrerflucht. Mein lieber Dami war mit dem Fahrrad unterwegs in Sohlen, als er am 26.5. gegen 17 Uhr durch eine Frau in einem weißen Tesla von der Straße gedrängt wurde! Dami musste dem Auto ausweichen und fiel mit dem Fahrrad ins Rapsfeld", zitiert RTL aus dem Instagrampost, der inzwischen auf Schwanz' Kanal nicht mehr zu finden ist.

So soll die Autofahrerin unnötig dicht an den jugendlichen Radfahrer vorbeigefahren sein. Dem 15-Jährigen soll nichts anderes übrig geblieben sein, als auszuweichen.

Tesla-Fahrerin fährt nach Unfall in Sohlen einfach weiter

"Mein Sohn lag mit Prellungen, Stauchungen und Schürfwunden im Feld und kam nicht alleine hoch. Die Tesla Fahrerin fuhr nicht nur viel zu nah an einem erfahrenen Fahrradfahrer vorbei, sondern scherte sich danach einen Dreck in den Rückspiegel zu schauen", so der Reality-Star weiter.

Abschließend bedankt er sich laut RTL in dem Post bei den hilfsbereiten Menschen, die seinem Sohn aus dem Feld halfen. Seine Instagram-Fans sollen nun die Augen nach einem weißen Tesla offen halten.