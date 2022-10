In Magdeburg kam es am späten Dienstagabend zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Dabei wurde eine Mitarbeiterin mit zwei waffenähnlichenen Gegenständen bedroht. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Magdeburg (vs)- Am späten Dienstagabend kam es in der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg zu einem Überfall in einer Tankstelle. Nach ersten Angaben vor Ort, betraten ein Täter zum Geschäftsschluss gegen 21:45 Uhr die Tankstelle und bedrohte die Mitarbeiterin mit zwei waffenähnlichen Gegenständen.

Aus einer Kassenschublade soll der Mann sowohl Banknoten als auch Münzgeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Schließlich habe er den Verkaufsraum verlassen und sich in Richtung Silberbergweg entfernt, heißt es von Seiten der Polizei.

Die Mitarbeiterin wurde vor Ort vorsorglich ambulant nach Schocksymptomen vom Rettungsdienst behandelt. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, der aber nach kurzer Zeit die Spur verlor.

Die Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen zu dem Überfall auf. Foto: Thomas Schulz

Nach diesem Täter fahndet nun die Polizei:

- 160-170 cm groß

- 20 Jahre alt

- deutsche Sprache ohne Dialekt oder Akzent

- bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer grünen Cargohose, einem schwarzen Basecap, einem Schal und einer Sonnenbrille, wodurch das Gesicht vermummt wurde, dazu eine schwarze Umhängetasche

Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0391-5465196 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.