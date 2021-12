Mehrere Überfälle auf Spielotheken in Magdeburg

Magdeburg/DUR - In Magdeburg hat ein Mann gleich mehrere Spielotheken überfallen und konnte heute von der Polizei gestellt werden.

Gestern Abend hatte der bislang Unbekannte eine Spielothek im Stadtteil Reform im Kirschweg überfallen, teilte die Polizei mit. Der Mann forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einem Mitarbeiter. Der 65-jährige Mitarbeiter übergab dem Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete der Täter samt Beute in unbekannte Richtung.

Am nächsten Morgen wurden zwei weitere Überfälle gemeldet. Dabei handelte es sich um eine Spielothek in der Liebknechtstraße Straße sowie in der Halberstädter Straße. In beiden Fällen gelang es dem Täter nicht Bargeld zu entwenden.

Durch die Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Räuber bereits kurze Zeit später gestellt werden. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat Haftbefehl gegen den 25-jährigen Beschuldigten beim zuständigen Amtsgericht in Magdeburg beantragt. Nach der Vernehmung des Beschuldigten erließ der Amtsrichter einen Haftbefehl. Der Beschuldigte ist nun in einer JVA untergebracht.