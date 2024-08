Ein Mann ist in Magdeburg zweimal in eine Moschee eingedrungen, hat dort das Inventar zerlegt und ist auf die Anwesenden losgegangen.

Angriff auf Gebetsraum in Magdeburg! Mann verwüstet Moschee und brüllt Parolen

Ein psychisch kranker Mann hat in Magdeburg eine Moschee verwüstet und Parolen gebrüllt.

Magdeburg. - Ein Mann hat am Sonntagnachmittag in Magdeburg eine Moschee verwüstet, wie die Polizei meldet. Er habe außerdem ausländerfeindliche Parolen gerufen, heißt es.

Zunächst habe er im Breiten Weg Parolen gebrüllt und habe sich anschließend Zutritt in eine Moschee in der Max-Otten-Straße verschafft und dort die Einrichtung zerstört. Danach sei er vorübergehend geflüchtet, sei aber zurückgekommen und habe mehrere Menschen ausländerfeindlich beleidigt. Nachdem er sich abermals entfernt hatte, wurde er, Parolen rufend, an der Haltestelle "Opernplatz" von den eintreffenden Polizisten gefesselt, nachdem er sie zuvor bespuckt und nach ihnen geschlagen hatte.

Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird unter anderem wegen Beleidigung, Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.