Mit Fotos sucht die Polizei in Magdeburg nach drei Tätern, die im Domersleber Weg Diebstähle begangen haben sollen.

Nach Diebstählen im Domersleber Weg: So sehen die Täter aus (Fotos im Artikel)

Kriminalität in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - Bereits in der Nacht zu Freitag, dem 27. Oktober 2023, ist es zu mehreren Diebstählen im Domersleber Weg in Magdeburg gekommen, so die Polizei.

So sieht der erste Tatverdächtige in Magdeburg aus. Foto: Polizei Magdeburg

Die Beamten fahnden nun anhand von Kameraaufzeichnungen nach drei männlichen Tatverdächtigen.

Drei Tatverdächtige in Magdeburg: Polizei veröffentlicht Fotos von mutmaßlichen Dieben

Das ist der zweite mutmaßliche Dieb, der im Domersleber Weg in Magdeburg Gegenstände geklaut haben soll. Foto: Polizei Magdeburg

Die mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht, von mehreren Privatgrundstücken diverse Gegenstände entwendet zu haben, heißt es. Darunter seien Fahrräder und verschiedene elektronische Geräte gewesen.

Der dritte Tatverdächtige trägt zur Tatzeit eine kurze Hose. Foto: Polizei Magdeburg

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter den Stichwörtern „Diebstähle Domersleber Weg“ Hinweise zu den Identitäten der mutmaßlichen Täter unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.