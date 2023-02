In der Straßenbahnlinie 10 in Magdeburg sind am Sonnabend zwei Magdeburger von einem Mann mit Messer und Pistole bedroht worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Straßenbahnlinie 10 in der Altstadt von Magdeburg: Ein Bewaffneter hat am Sonnabend mit Messer und Pistole zwei Magdeburger bedroht. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Bewaffneter hat offenbar am Sonnabend in der Straßenbahnlinie 10 in der Magdeburger Altstadt zwei Magdeburger bedroht. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach kam der Mann im Bereich des Breiten Wegs auf die beiden Geschädigten zu. Dabei soll er ein Messer in der einen Hand gehalten und mit der anderen seine Oberbekleidung angehoben haben, so dass eine Pistole zu sehen war. Anschließend soll der Gesuchte die Geschädigten dazu aufgefordert haben, im Bereich des Hasselbachplatzes auszusteigen.

Zwar soll die Situation ohne Eskalation beendet worden sein, dennoch suchen die Beamten nach dem Mann, der so beschrieben wird:

25 Jahre alt

180 cm groß

europäischer Phänotyp mit deutscher Mundart

Glatze

schwarze Bomberjacke mit orangem Innenfutter

blaue Jeans

Die Polizei bittet um Informationen zu Tat oder Täter unter der Rufnummer 0391-5463295.