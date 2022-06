Magdeburg hat kein Geld für festen „Blitzer“ an der Landesstraße 50

Magdeburg - In einer Stellungnahme rückt die Stadtverwaltung von dem in Aussicht gestellten festen „Blitzer“ zur Verkehrsüberwachung der vielbefahrenen Landesstraße 50 (ehemals Bundesstraße 71) ab. Aus Kostengründen seien bislang in der Stadt keine stationären Messsäulen zur Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt worden, heißt es da. Dies sei auch der Grund, warum im Ortsteil davon abgesehen wird, solch eine Messsäule mit Kamera (Kosten: 150.000 Euro) zu installieren. Fahrzeugführer sollen dennoch mit Blitzaktionen erzogen werden.

