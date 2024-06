Sperrungen und Umleitungen im Verkehr Verkehrschaos am Hasselbachplatz? Neue Bauarbeiten starten am 1. Juli in Magdeburg

Zu monatelangen Änderungen kommt es im Verkehr in Magdeburg. Grund sind neue Bauarbeiten am Hasselbachplatz, an weiteren Orten in der Landeshauptstadt - und Lieferschwierigkeiten.