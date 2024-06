Wegen Bauarbeiten kann der Nachtbus N7 die Haltestellen Klosterwuhne und Neustädter Platz in Magdeburg bis voraussichtlich Mitte Juli nicht anfahren. Welche Ersatzhaltestelle die Linie stattdessen anfährt.

Magdeburg/DUR. - Der Nachtbus N7 kann die Haltestellen Klosterwuhne und Neustädter Platz in Magdeburg bis voraussichtlich Mitte Juli nicht anfahren. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit.

Grund dafür seien Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen am Abzweig der Strecke von der Haltestelle Klosterwuhne in Richtung Ebendorfer Chaussee. Dort sind Schienen gebrochen.

Nach Angaben der MVB wurde eine Ersatzhaltestellen in der Ziolkowoskistraße, Nähe Barleber Straße, eingerichtet. Die Straßenbahnlinien 1 und 9 könnten trotz der Reparatur fahren, hieß es.