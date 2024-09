Die Illuminationsshow „Lumagica“ verwandelt den Elbauenpark in Magdeburg zum dritten Mal in einen Lichterpark. Hier gibt es alle Infos zu der Veranstaltung.

Der Elbauenpark leuchtet wieder: Lichtershow "Lumagica" gastiert in Magdeburg

Die Lichterwelt "Lumagica" gastiert wieder im Elbauenpark in Magdeburg.

Magdeburg. - Der Elbauenpark erstrahlt wieder: Nach ihrer Premiere 2022 verwandelt die Illuminationsshow "Lumagica" auch in diesem Jahr den Magdeburger Park in ein magisches Wunderland.

Hier gibt es alle Infos zu dem Lichterpark "Lumagica" in Magdeburg:

Was ist "Lumagica" überhaupt?

"Lumagica" ist eine Präsentation von Licht- und Illuminationsinstallationen, die an verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich gezeigt wird. Der Lichterpark in Magdeburg steht unter dem Motto "Die magischen Welten".

Wie der Veranstalter informiert, illuminieren leuchtende Fabel- und Naturwesen, interaktive Installationen und handgefertigte Lichtkunst das Veranstaltungsgelände. Auf der 1.600 Meter langen Runde durch den Elbauenpark gibt es sieben Themenwelten, unter anderem eine Tier-, Spiel- und Fantasiewelt. Insgesamt bringen 300 kleine und große Installationen den Park zum Leuchten.

Wann und wo findet "Lumagica" in Magdeburg statt?

"Lumagica" gastiert vom 27. September bis 17. November im Elbauenpark in Magdeburg. Vom 27. September bis 26. Oktober öffnet der Lichterpark von 17.30 bis 22 Uhr, ab 27. Oktober ist bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Start- und zugleich Endpunkt der Tour ist der Eingang Rosengarten auf dem Kleinen Cracauer Anger.

Was sind die Highlights 2024 im Elbauenpark?

Hauptattraktion ist die Installation auf dem Angersee. Hier wird alle zehn Minuten eine fünfminütige Show aus Wasserstrahlen und einer Lichtprojektion gezeigt, die ähnlich wie 2023 die Besucher in ihren Bann ziehen soll.

Zudem wurde laut Veranstalterangaben das sogenannte Sound-to-Light-Angebot ausgebaut. Dabei handelt es sich um Installationen, die Musik und Licht miteinander verbinden. Zwei statt bisher nur eines dieser Elemente soll es geben. In der Spielewelt können Besucher auch gegeneinander antreten – zum Beispiel beim Tic Tac Toe.

Das Besondere in diesem Jahr sind außerdem einige Veranstaltungen: Am 11. Oktober und 8. November gibt es ein großes Feuerwerk. Pünktlich zum 31. Oktober findet eine Halloween-Party mit Kleinkunst statt und am 11. November zum Martinstag ein Laternenumzug.

Was ändert sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr in dem Magdeburger Lichterpark?

Die dritte Auflage will dabei aus den Erfahrungen der vergangenen zwei Saisons mit insgesamt 100.000 Besuchern lernen. „Wir haben nicht nur wieder deutlich mehr Lichtelemente, sondern werden die Wege zwischen den einzelnen Bereichen auch besser beleuchten“, erklärt Ausstellungsleiter Dustin Miedreich.

Genau das waren zwei der Hauptkritikpunkte 2023. Menschen mit Rollstühlen oder gehbehinderte Personen kamen auf den Wegen nicht immer gut zurecht – und es hatte insgesamt im Vergleich zum Premierenjahr weniger gefunkelt.

Dieses Jahr soll es wieder mehr Installationen geben: Mit 100 Großinstallationen kündigen die Veranstalter 25 Elemente mehr an als vergangenes Jahr.

Mehr als 150.000 Lampen wurden für "Lumagica" 2024 im Elbauenpark in Magdeburg verbaut. Foto: dpa

150.000 Lampen und zehn Kilometer Kabel wurden für die "Lumagica" 2024 in Magdeburg verbaut. Insgesamt verbraucht die Lichtershow laut Miedreich 14.000 Kilowattstunden Strom – das entspreche in etwa dem Jahresstromverbrauch von knapp fünf Vier-Personen-Haushalten.

Was kostet der Eintritt zur Lichtershow in Magdeburg?

Die Tickets kosten für Erwachsene zwischen 17,50 Euro und 21 Euro. Es gibt sie unter anderem bei Biberticket. Für Abonnenten der "Volksstimme" gibt es Rabatt beim Kauf im Medienpunkt, Goldschmiedebrücke 17, oder telefonisch unter 0391/5999700.

Seit wann findet "Lumagica" in Magdeburg statt?

Die Lichtershow hatte 2022 zum ersten Mal in Magdeburg Station gemacht. Damals begaben sich rund 50.000 Besucher auf den Rundweg durch den Elbauenpark.

Auch 2023 fanden rund 50.000 Besucher ihren Weg in den Elbauenpark, um sich unter anderem die magische Lichtershow von Lumagica in Magdeburg anzuschauen.