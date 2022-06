Angst um Babys und Leihmütter in der Ukraine: Tausende Kinder sollen im Kriegsgebiet geboren werden

In Deutschland verboten, in der Ukraine aber legal: Zalreiche kinderlose Paare setzen bei der Familienplanung auf eine Leihmutter. Auch ein Magdeburger Paar ist diesen Weg gegangen. Doch nun ist die Angst um das ungeborene Baby im Kriegsgebiet groß.

Magdeburg - "Uns sind die Hände gebunden." Sandras Stimme zittert am Telefon, als sie kurz ihre Situation schildert. "Wir wissen nicht, was mit unserem Sohn passiert." Dieses Baby sei ein absolutes Wunschkind, so die Magdeburgerin, die ihren vollen Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen möchte. Nur unter dieser Bedingung hat sie dem Gespräch zugestimmt.