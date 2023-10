Mehrere Kinder wurden in Magdeburg in einem Schwimmbad sexuell belästigt. Der übergriffige Mann wurde vor Ort festgenommen.

In Magdeburg wurden in einem Schwimmbad mehrere Kinder sexuell belästigt. Der tatverdächtige Mann wurde von der Polizei verhaftet.

Magdeburg (vs) - In einem Magdeburger Spaßbad wurden laut Polizei am Samstag, dem 30. September, mehrere Kinder sexuell belästigt. Im Verdacht steht dabei ein 50-jähriger Mann. Er soll in mehreren Fällen sexuelle Handlungen vor Kindern vorgenommen haben.



Die Polizei berichtet von vier geschädigten Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren. In einem Fall soll es auch zu einem sexuellen Missbrauch gekommen sein. Hier soll der Beschuldigte eine Elfjährige gezwungen haben, ihn im Genitalbereich zu berühren.

Die Polizei nahm den Beschuldigten fest. Die Bereitschaftsstaatsanwalt stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten, der danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen.

Die Polizei vermutet, dass es zu weiteren Übergriffen des Beschuldigten an Badegästen gekommen sein kann. Deswegen bittet die Polizei weitere Geschädigte oder Zeugen um Rückmeldung unter der Telefonnummer 0391 - 546 3191.