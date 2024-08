Vor der Kneipe "Flowerpower" in der Einsteinstraße an der Ecke zum Breiten Weg sind zwei Personen in Magdeburg brutal zusammengeschlagen worden.

Körperverletzung in Magdeburg

In Magdeburg sind zwei Personen vorm "Flowerpower" angegriffen worden.

Magdeburg/DUR. - Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr sind zwei Personen in der Einsteinstraße an der Ecke zum Breiten Weg vor der Kneipe "Flowerpower" angegriffen worden.

Lesen Sie auch: Mann schubst Kind an Haltestelle - So sieht der Täter aus (Beschreibung im Artikel)

Die zwei Geschädigten im Alter von 26 und 27 Jahren wurden laut Polizei unvermittelt von einer siebenköpfigen Personengruppe attackiert und dabei schwer verletzt. Die Personengruppe flüchtete anschließend in Richtung Leibnizstraße, heißt es. Der Rettungsdienst habe die Geschädigten in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der Hintergrund des Angriffs sei momentan noch unbekannt.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Körperverletzung Einsteinstraße" Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.