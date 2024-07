In Magdeburg sind ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer aneinander geraten. Dabei wurde eine Person verletzt.

Körperverletzung in Magdeburg

In Magdeburg sind ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer aneinander geraten.

Magdeburg/DUR. - Am Montag ist es gegen 21 Uhr zu einer Körperverletzung in Magdeburg auf dem Elbdamm in Höhe der Kalenberger Straße gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 48 Jahre alter Fußgänger in einen Streit mit einem bislang unbekannten Radfahrer. Hierbei habe der Radfahrer einen Gegenstand aus Holz benutzt, um auf den Fußgänger einzuprügeln.

Der Fußgänger sei dabei leicht verletzt worden. Der Radfahrer flüchtete anschließend in Richtung Schönebeck, heißt es.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben:

männlich

circa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

muskulös

kurze, dunkle Haare

dunkler Bart

Tätowierung am linken Unterarm

weißes T-Shirt

fuhr ein Mountainbike

Die Polizei Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Körperverletzung Elbdamm" Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.