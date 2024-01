Die Polizei Magdeburg sucht mithilfe eines Fotos nach einem Mann, der am Hasselbachplatz einen 50-Jährigen verletzt haben soll.

Dieser Mann soll am Hasselbachplatz einen 50-Jährigen brutal angegriffen haben (Foto im Artikel)

Körperverletzung in Magdeburg

Am Magdeburger Hasselbachplatz soll ein Mann einen 50-Jährigen angegriffen haben.

Magdeburg/DUR. - Am Hasselbachplatz in Magdeburg ist es laut Polizei am 27. September 2023 zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Die Beamten fahnden nun anhand eines Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Dieser Mann steht im Verdacht, einen 50-Jährigen in Magdeburg angegriffen zu haben. Foto: Polizei Magdeburg

Die abgebildete Person steht im Verdacht, einen 50-jährigen angegriffen und verletzt zu haben.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt Hinweise zur Identität und zur Tat unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.